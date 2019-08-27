Американский сенатор Рон Джонсон пожаловался на отказ в российской визе. В посольстве РФ это отрицают

Члену Сената США, республиканцу Рону Джонсону отказали в российской визе. Об этом сообщается на официальном сайте сенатора.

Джонсон планировал совершить поездку в Россию в составе двухпартийной делегации Конгресса США. Он собирался встретиться с представителями российской власти, общественных организаций, а также с бизнесменами-американцами. Пресс-секретарь Джонсона заявил AP, что поездка должна была состояться на следующей неделе.

«Я надеялся, что прямой диалог с парламентариями из России поможет заложить основу для улучшения отношений между нашими странами. К сожалению, российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры. Несмотря на это, я продолжу выступать за решительный ответ на агрессию России — и откровенный диалог, когда это возможно», — заявил Джонсон.

В свою очередь посольство России в США заявило, что сенатор не обращался за визой через их диппредставительство и не уведомлял о своем визите в Россию.

Рон Джонсон — глава подкомитета по делам Европы, который входит в состав комитета Сената США по международным отношениями. Он поддерживал привлечение России к ответственности за конфликт на Украине, выступал за антироссийские санкции из-за и строительства газопровода «Северный поток — 2».