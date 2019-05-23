Виктории Нуланд отказали в российской визе. МИД РФ сообщил, что ей запрещен въезд в страну
Россия отказала в визе бывшей помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МИД России.
В ведомстве отметили, что Нуланд находится в «черном списке» лиц, которым запрещен въезд в Россию.
Виктория Нуланд запросила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Мероприятие проходило в Москве 20–21 мая.
Списки лиц, которым запрещен въезд в Россию, были составлены в ответ на американские санкционные списки в отношении высокопоставленных российских чиновников. Они никогда не публиковались полностью.
В 2016 году из-за нахождения в «черном списке» в Россию не смог въехать бывший посол США Майк Макфол.