Виктории Нуланд отказали в российской визе. МИД РФ сообщил, что ей запрещен въезд в страну

Россия отказала в визе бывшей помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МИД России.

В ведомстве отметили, что Нуланд находится в «черном списке» лиц, которым запрещен въезд в Россию.

Списки лиц, которым запрещен въезд в Россию, были составлены в ответ на американские санкционные списки в отношении высокопоставленных российских чиновников. Они никогда не публиковались полностью.

В 2016 году из-за нахождения в «черном списке» в Россию не смог въехать бывший посол США Майк Макфол.