Московские суды блокировали этажи, где рассматривают «московское дело». Не пускают ни прессу, ни родственников

Тверской и Пресненский суды Москвы заблокировали доступ на этажи, где 26 августа проходят предварительные заседания фигурантов Данила Беглеца и Владислава Синицы соответственно. Об этом рассказали корреспонденты «Медиазоны», прибывшие в оба суда.

Приставы в обоих судах отказались допустить прессу на этажи, сославшись на распоряжения судей. Помимо представителей СМИ на заседание к Беглецу не допустили его жену, а к Синице — мать обвиняемого.

Обновление. Весь этаж также перекрыли в Мещанском суде, где рассматривается дело Евгения Коваленко.

Данил Беглец признал вину в нападении на несогласованной акции 27 июля на бойца Росгвардии. Он попросил рассмотреть его дело в особом порядке — без исследования доказательств.

Следствие обвинило Владислава Синицу в возбуждении ненависти к силовикам из-за твита об их деанонимизации. Вину он не признал.