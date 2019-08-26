МИД РФ: взрыв ракеты под Северодвинском не имеет отношения к ядерным испытаниям

, произошедший в Архангельской области 8 августа, «не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям» и не опасен для жизни и здоровья населения. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Алексей Карпов.

«Самые большие зафиксированные значения в день инцидента 8 августа составляли 1,78 , что эквивалентно получению излучения, сопоставимого с процедурой рентгена зуба», — сказал Карпов, выступая на 53-й сессии рабочей группы по вопросам проверки подготовительного комитета .

Карпов подчеркнул, что взрыв под Северодвинском не привел к трансграничному переносу радиоактивных веществ. «Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи не идет», — добавил он.

Карпов сказал, что испытания в Архангельской области связаны с разработкой оружия, которое Россия начала создавать после того, как в 2002 году США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. О каком оружии идет речь, он не уточнил.

Росгидромет ранее сообщил, что скачок уровня радиации, зафиксированный 8 августа в Северодвинске, связан с распадом радиоактивных изотопов стронция, бария и лантана.