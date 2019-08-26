Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц. Первое место заняла Тейлор Свифт

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире в 2019 году.

Первое место заняла 29-летняя певица и актриса Тейлор Свифт, чей доход до вычета налогов с июня 2018 года по июнь 2019 года составил 185 миллионов долларов. Основу ее дохода составил концертный тур Reputation Stadium, который принес рекордные 266 миллионов долларов. Также она заключила «девятизначный контракт» с Republic Records, подразделением Universal Music Group.

Второе место у Бейонсе, которая заработала 81 миллион долларов. В основе ее дохода — гастрольный тур с ее супругом, рэпером Jay-Z, и альбом Homecoming.

На третьем месте Рианна с 62 миллионами долларов. Большую часть суммы принесла ее компания Fenty Beauty, создавшая совместное предприятие с французским производителем предметов роскоши LVMH.

В топ-5 также вошли Кэти Перри и Пинк, заработавшие 57,5 миллиона и 57 миллионов долларов соответственно.

В июле Тейлор Свифт возглавила ежегодный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых актеров, музыкантов и спортсменов 2019 года.

23 августа Свифт выпустила седьмой студийный альбом «Lover», в который вошли 18 песен.