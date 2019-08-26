«Диссернет» и «Агора» потребовали от Верховного суда признать недействительным новый состав Высшей аттестационной комиссии
Сообщество «Диссернет» и международная правозащитная группа «Агора» скоординированно подали в Верховный суд РФ два исковых заявления с требованием признать недействительным новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
Как пишет «Коммерсант», в исках отмечается, что распоряжение правительства о назначении очередного состава комиссии нарушает положение о ВАК, согласно которому полномочия ее членов ограничены двумя сроками подряд. В новом составе это ограничение нарушают 17 членов, включая председателя комиссии Владимира Филиппова. Из-за этого любые решения ВАК априори являются незаконными, утверждают истцы.
В Минобрнауки газете заявили, что, как и прежде, считают новый состав ВАК полностью легитимным.
Ранее академики РАН раскритиковали новый состав ВАК, предложив забрать у Минобрнауки контроль над комиссией.
Для 12 человек это уже третий срок в составе комиссии (среди них — замглавы ВАК Владимир Васильев), для троих — четвертый срок (в частности, для другого замглавы комиссии, Владимира Шульца). Есть в ВАК и настоящие долгожители — по словам заявителей, ректор МГУ Виктор Садовничий и председатель комиссии ректор РУДН Владимир Филиппов переназначены на шестой срок.