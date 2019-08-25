В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии. Он отказал в помощи, сославшись на обед

В Ульяновске уволен сотрудник Росгвардии, который не отреагировал на просьбу о помощи из-за обеденного перерыва. Об этом ТАСС сообщили в управлении ведомства по Ульяновской области.

Решение об увольнении было принято после внутренней проверки. Она началась из-за видео, которое издание «Live Press» опубликовало 23 августа. На записи женщина за кадром обращается к двум росгвардейцам, один из которых сидит в машине, а второй покупает еду. Женщина утверждает, что рядом с ними находится таксист, которому угрожают; по ее словам, она просила росгвардейцев помочь ему, но они отказались, сославшись на обеденный перерыв.

Внимание. На видео присутствует нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, посмотрите первый тизер полнометражного фильма по сериалу «Во все тяжкие».

Ульяновские росгвардейцы покупают шаурму на фоне преступления LIVE PRESS

Коллега уволенного сотрудника и его руководители были привлечены к дисциплинарной ответственности, заявили в управлении Росгвардии по Ульяновской области.