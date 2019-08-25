В Абхазии начались выборы президента. Они были отложены из-за болезни оппозиционного кандидата

В Абхазии 25 августа началось голосование на выборах президента. На высший пост в стране претендует рекордное число кандидатов — девять. Среди них действующий президент Рауль Хаджимба.

Голосование будет проходить на 152 избирательных участках. По данным ЦИК Абхазии, в выборах могут принять участие более 118 тысяч избирателей (всего в республике живет более 240 тысяч человек).

Президент Абхазии избирается сроком на пять лет.

Изначально выборы президента Абхазии планировалось провести 21 июля. Их перенесли из-за болезни оппозиционного кандидата в президенты Аслана Бжании. Он в итоге отказался от участия в выборах из-за затянувшегося срока восстановления здоровья.