Власти Абхазии договорились с оппозицией о переносе президентских выборов

Оппозиционеры Абхазии приняли предложение главы республики Рауля Хаджимбы перенести дату президентских выборов с 21 июля на 26 августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя оппозиции.

Оппозиция настаивала на том, чтобы выборы перенесли с лета на осень, из-за болезни оппозиционного кандидата в президенты Аслана Бжании. Его родные и сторонники считают, что Бжания мог быть отравлен.

20 мая оппозиция начала в Сухуми акцию протеста возле здания парламента Абхазии, потребовав перенести дату выборов. Кроме того, оппозиционеры перекрыли подъезды к Сухуми по автомобильным трассам.