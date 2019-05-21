Оппозиционеры перекрыли автотрассы в Сухуми. Они требуют переноса президентских выборов

Оппозиция Абхазии в ночь на 21 мая перекрыла два участка автомобильной трассы, ведущей в Сухуми, протестуя против отказа парламента перенести дату президентских выборов с лета на осень, сообщает ТАСС.

Перекрыты участки, ведущие от российско-абхазской и от грузино-абхазской границ. Протестующие пропускают только машины скорой помощи и автомобили с детьми, сообщили в милиции. На одном участке скопилась пробка длиной в один километр. Глава МВД Абхазии Гарри Аршба заявил, что примет меры к тем, кто блокировал дорогу.

Помимо этого в Сухуми перестали работать общественный транспорт и маршрутные такси, уточняет «Интерфакс».

Оппозиция 20 мая объявила о проведении акции неповиновения по всей Абхазии и введении чрезвычайного положения в республике. Возле парламента Абхазии к утру 21 мая собрались около ста протестующих.

Оппозиция Абхазии просила перенести выборы президента с 21 июля на 23 ноября из-за того, что в Москве госпитализировали оппозиционного кандидата Аслана Бжанию. Представители оппозиции и его родные считают, что Бжанию могли отравить.