Комитет Госдумы по безопасности поддержал идею ввести хорошо различимые опознавательные номера для полицейских и росгвардейцев

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает предложение сенатора Владимира Лукина о хорошо различимых опознавательных номерах сотрудников полиции и Росгвардии. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев.

Он добавил, что в комитете уже подготовлен собственный законопроект, уточняющий процедуру идентификации силовиков. Он проходит согласования с профильными ведомствами.

«Необходимы такие изменения в законодательство, которые, с одной стороны, защитят права граждан от возможных противоправных действий, а с другой — не будут подвергать опасности жизнь и здоровье самих сотрудников полиции и Росгвардии и членов их семей», — сказал Пискарев.

Накануне член Совета Федерации Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который требует от полицейских и сотрудников Росгвардии носить во время службы хорошо различимые идентификационные номера.

Ранее подобной инициативной выступил проект «Правопорядковый номер». Его участники подняли проблему анонимности полицейских и росгвардейцев в связи с применением силы во время протестов за свободные выборы в Мосгордуму.

Сейчас нагрудные знаки обязаны носить сотрудники некоторых служб полиции. Однако при работе на акциях они могут прятать их под бронежилеты. На форме росгвардейцев опознавательных знаков может не быть вообще.