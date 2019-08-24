Посольство США призвало отпустить из СИЗО американца Пола Уилана. МИД РФ в ответ напомнил о россиянах в американских тюрьмах

Посольство США в России опубликовало в твитере призыв отпустить американца Пола Уилана из СИЗО Лефортово.

Здоровье Уилана под угрозой, говорилось в сообщении, а руководство СИЗО не разрешает провести независимый медосмотр.

Один из комментариев под сообщением посольства США оставлен официальным аккаунтом МИД России. «В США миллионы заключенных, из которых свыше 50 человек — граждане России, многие болеют. Отпускайте», — цитирует ТАСС это сообщение.

23 августа на заседании суда, где рассматривалось продление ареста, Пол Уилан пожаловался на состояние здоровья, в том числе на паховую грыжу. В суд для Уилана была вызвана скорая помощь, но госпитализировать его не стали. Арест был продлен до 29 октября. Уилан свою вину категорически отрицает.