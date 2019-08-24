Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушел в отставку

Посол России в Великобритании Александр Яковенко 24 августа завершил свою миссию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление посольства. Временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин.

Яковенко возглавлял посольство РФ в Лондоне с 2011 года.

В апреле «Коммерсант» писал, что Россия в ближайшее время сменит посла в Великобритании. Место Яковенко, сообщало тогда издание, может занять Андрей Келин, возглавляющий департамент общеевропейского сотрудничества МИД.

Яковенко, по данным «Коммерсанта», после отставки может возглавить Дипломатическую академию МИД России.

Александр Яковенко занимал пост посла России в Великобритании в том числе весной 2018 года, когда в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил в причастности к покушению на Скрипалей Россию. Власти РФ это категорически отрицали. Из Великобритании из-за отравления Скрипалей были высланы более 20 российских дипломатов, Россия в ответ выслала сотрудников британского посольства.