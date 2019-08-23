Twitter обжаловал в Верховном суде штраф в 3000 рублей за отказ хранить данные пользователей в России

Представители Twitter подали жалобу в Верховный суд на штраф в три тысячи рублей, наложенный за отказ хранить данные российских пользователей только на территории РФ, пишет «Коммерсант».

Жалобу от имени Twitter подала юрист Мария Михеенкова. Суть жалобы защитник Twitter и ее представители раскрывать изданию не стали. В штаб-квартире Twitter от комментариев отказались.

В Верховном суде подтвердили факт обращения Михеенковой, добавив, что решение о дальнейшей судьбе жалобы будет принято в течение двух-трех месяцев.

В ходе предыдущих слушаний в судах низшей инстанции представляющие Twitter юристы настаивали на том, что к иностранной компании нельзя применить нормы российского законодательств. Суды сочли этот довод неубедительным.

В декабре 2018 года Роскомнадзор направил Twitter и Facebook требование хранить данные российских пользователей на территории РФ. Ответы компаний ведомство сочло формальным и составило на них протоколы. Обеим компаниями был назначен штраф в три тысячи рублей — минимальный для данного нарушения.

Представители Twitter обжаловали штраф в Таганском суде Москвы, но не добились успеха. Штраф, как сообщалось, был выплачен. Facebook штраф не обжаловал.