Twitter обжаловал штраф в три тысячи рублей за отказ хранить данные пользователей в России

Представители Twitter обжаловали в Таганском суде Москвы административный штраф в три тысячи рублей, наложенный за отказ хранить данные российских пользователей только на территории РФ.

Дата рассмотрения апелляции, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, пока не назначена.

Также на три тысячи рублей за несоблюдение требования о локализации персональных данных была оштрафована соцсеть Facebook. Ее представители, сообщили в суде, штраф пока не обжаловали.

В декабре 2018 года Роскомнадзор направил Twitter и Facebook требование хранить данные российских пользователей на территории РФ. Ответы компаний ведомство сочло формальным и составило на них протоколы. Суд назначил компаниям минимальный для данного правонарушения штраф.