Росгвардия потребовала права временно изымать дома и земли

Росгвардия подготовила проект постановления правительства РФ, позволяющий службе требовать от органов власти предоставить ей здания, сооружения и земельные участки.

В проекте документа сказано, что войска Росгвардии собираются забирать здания и земли «на период подготовки и выполнения ими служебно-боевых задач». После того, как эти задачи будут выполнены, объекты вернут органам власти.

В 2017 году Федеральная служба охраны получила право изымать земельные участки и здания «в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения». Тогда же Федеральная служба безопасности получила право изымать земли и здания «для государственных нужд».