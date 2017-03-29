ФСО получила право изымать земельные участки

Федеральную службу охраны (ФСО) наделили правом изымать земельные участки. Соответствующий указ 29 марта подписал президент РФ Владимир Путин.

ФСО, говорится в указе, может принимать решения «об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения», которые необходимы для осуществления ее полномочий.

Соответствующие изменения вносятся в «Положение о ФСО». Указ вступил в силу со дня подписания.