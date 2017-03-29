ФСО получила право изымать земельные участки
Федеральную службу охраны (ФСО) наделили правом изымать земельные участки. Соответствующий указ 29 марта подписал президент РФ Владимир Путин.
ФСО, говорится в указе, может принимать решения «об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения», которые необходимы для осуществления ее полномочий.
Соответствующие изменения вносятся в «Положение о ФСО». Указ вступил в силу со дня подписания.
ФСО попросила право изымать земельные участки в августе 2016 года. Вслед за ФСО право на изъятие земельных участков попросила для себя Федеральная служба безопасности (ФСБ). На момент написания новости указ о наделении ФСБ правом изъятия земли подписан не был.
ФСО занимается обеспечением безопасности объектов государственной охраны, включая охрану руководства страны и обеспечение его защищенной связью.