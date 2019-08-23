Moodyʼs ухудшило прогноз роста экономики России

Рейтинговое агентство Moodyʼs пересмотрело прогноз роста ВВП России в 2019 году. По новому прогнозу, пишет «Коммерсант», российская экономика по итогам года вырастет на 1,2%, а не на 1,6% как ожидалось ранее.

Также в сторону ухудшения пересмотрен прогноз роста экономики других стран, входящих в БРИКС — Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, и некоторых других государств.

Среди факторов, которые оказывают и продолжат оказывать значительное влияние на мировую экономику, аналитики Moodyʼs выделяют, в первую очередь, торговые войны между США и Китаем.

Ранее Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП также до 1,2%. Минэкономразвития ожидает, что по итогам 2019 года ВВП вырастет на 1,3%. Банк России прогнозирует рост ВВП на 1,2-1,7%. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, в свою очередь, считает, что ВВП вырастет менее чем на 1%.