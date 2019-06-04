Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Всемирный банк представил новый прогноз роста мирового ВВП и валового внутреннего продукта России.

По уточненному прогнозу, в 2019 году российский ВВП вырастет на 1,2%. Это на 0,2 процентных пункта меньше, чем Всемирный банк прогнозировал в апреле.

Всемирный банк уточнил в сторону понижения прогноз роста мировой экономики. Теперь Всемирный банк ожидает, что мировой ВВП вырастет на 2,6%.

Минэкономразвития ожидает, что по итогам 2019 года ВВП вырастет на 1,3%. Банк России прогнозирует рост ВВП на 1,2-1,7%. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что ВВП вырастет менее чем на 1%.