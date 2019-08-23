Коммунист Владислав Колмагоров снялся с выборов в Мосгордуму после того, как за него призвал голосовать Илья Яшин

Обновление. Колмагоров написал в фейсбуке, что снялся с выборов, так как после объявления Яшина ему пригрозили, что будут обнародованы данные о его погашенной судимости. Колмагоров не указал эту судимость, когда подавал документы в избирком, «считая что ее уже у меня нет».

Кандидат от КПРФ Владислав Колмагоров объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму по 45-му округу. Об этом он написал 23 августа в своих соцсетях.

Такое объявление Колмагоров сделал через день после того, как выдвигавшийся в этом же округе, но не допущенный до выборов оппозиционер Илья Яшин призвал голосовать за коммуниста.

«В нашем округе, полагаю, надо ставить галочку напротив фамилии Владислава Колмагорова, выдвинутого КПРФ. Он человек левых взглядов, но на Сталина не молится. Вполне последовательно критикует политику городских властей», — передали в фейсбуке сообщение Яшина 22 августа. Сам политик находится в спецприемнике под четвертым подряд административным арестом.

Помимо Колмагорова в 45-м округе зарегистрированы кандидатами Евгений Турушев (ЛДПР), Магомет Яндиев (СР), а также самовыдвиженцы Валерия Касамара (по информации «Медузы», поддержана мэрией) и Михаил Конев.

Конев неоднократно появлялся в эфире Первого канала, где его называли «непримиримым критиком чиновников», который, в отличие от других оппозиционеров, смог собрать подписи в свою поддержку. Он подал жалобу на Яшина, который, по мнению Конева, использовал административный ресурс на выборах.