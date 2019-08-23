Хоккеиста «Вашингтона» Евгения Кузнецова дисквалифицировали на четыре года. У него в анализах нашли кокаин

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала нападающего сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года.

Как говорится в сообщении ИИХФ, в анализах Кузнецова, сделанных во время чемпионата мира в мае, был обнаружен кокаин.

Дисквалификация ИИХФ не распространяется на игры НХЛ.

В мае, вскоре после чемпионата мира, в сети появилось видео, на котором Кузнецов запечатлен в гостиничном номере рядом с порошком белого цвета. Сам хоккеист тогда заявил, что никогда не употреблял наркотики и готов в любой момент пройти медицинскую экспертизу. «Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», — говорил Кузнецов.