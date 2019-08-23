Глава американского онлайн-ритейлера Overstock.com Патрик Бирн ушел в отставку. Перед этим он рассказал о романе с Марией Бутиной

Американский бизнесмен Патрик Бирн покинул пост гендиректора и члена совета директоров онлайн-ритейлера . Об этом он заявил в письме акционерам.

«В июле я рассказал журналистам о своем участии в некоторых делах государства. <…> Несмотря на то, что патриотически настроенные американцы пишут мне слова поддержки, мое присутствие может усложнить бизнес Overstock.com», — заявил Бирн.

26 июля журналистка Сара Картер опубликовала рассказ Бирна о том, что у бизнесмена был роман с россиянкой Марией Бутиной, в США за ведение лоббистской деятельности без регистрации. Бирн также признался, что с самого начала их связи передавал информацию о Бутиной ФБР.

В начале августа в письме акционерам Overstock.com Бирн объяснил, что связался с сотрудниками спецслужб (он назвал их «людьми в черном»), думая, что поможет «законным усилиям правоохранительных органов». В итоге он пришел к выводу, что расследование против Бутиной велось несправедливо, и решил рассказать о своем участии в этом деле, заявил Бирн The New York Times.

После рассказа Бирна о романе с Бутиной и сотрудничестве с ФБР акции Overstock.com упали на 36%. После его объявления об отставке они выросли на 9%, отмечает The Washington Post.