«Яндекс» начал тестировать запрет на вызов такси в зоне, где остановка у обочины запрещена

«Яндекс» начал тестировать запретные зоны для вызова такси через приложение — там, где остановка машин у обочины запрещена. Об этом «Медузе» рассказали в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Тестирование провели на Новом Арбате, где на всем протяжении от Бульварного до Садового кольца остановка запрещена, а камеры в автоматическом режиме выписывают штраф за остановку дольше 10 секунд.

В «Яндексе» отметили, что сейчас тестирование приостановлено. На момент выхода этой заметки приложения «Яндекс.Такси» и Uber (контролируется «Яндексом» в России) не запрещали вызов машины на Новый Арбат.