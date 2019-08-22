Служба такси подала иски к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму

Служба заказа такси «М.Такси» подала судебные иски к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Илье Яшину, Юлии Галяминой и Александру Соловьеву. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Иски поданы в связи с простоем транспортных средств во время несогласованных акций протеста 27 июля и 3 августа, уточнило агентство «Москва». Общая сумма претензий — 787 тысяч рублей.

ФБК отмечает, что служба «М.Такси» — победитель подряда на перевозку государственного информагентства «Россия Сегодня».

Утром 22 августа стало известно об исках к оппозиционерам со стороны Московского метрополитена.

Ранее аналогичные иски подали «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги», которые пожаловались, что из-за шествий были задержаны маршруты транспорта, а дорожное полотно пришлось убирать и ремонтировать. Этот ущерб оценили в 13 миллионов рублей.