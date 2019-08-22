С зараженными радиацией пострадавшими при взрыве в Архангельской области контактировали 90 человек

С зараженными радиацией пострадавшими при взрыве реактивного двигателя в Архангельской области контактировали 90 человек. Об этом «Русской службе Би-би-си» сообщили сотрудники Архангельской областной клинической больницы.

Ранее архангельские врачи, лечившие пострадавших при взрыве, рассказали «Медузе», что все подтверждающие документы и истории болезней после лечения были изъяты. Из-за этого медики не могут доказать, что контактировали с зараженными радиацией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления врачей, выразил мнение, что «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности».