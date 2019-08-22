Ходорковский призвал портить избирательные бюллетени на выборах 8 сентября

Михаил Ходорковский предложил в единый день голосования 8 сентября портить избирательные бюллетени, если в них нет кандидатов, выступающих против протестующих в Москве.

В качестве примеров, что можно написать на бюллетенях, он привел фразы «Свободу политзаключенным!» или «Долой самодержавие!».

Ходорковский также предложил расклеивать в доступных местах листовки и стикеры, требуя прекратить репрессии и вернуть честные выборы. «Ну а те, кому хватит отваги, выскажут эти требования на улицах города», — сказал он.

Ходорковский отметил, что не просит людей «записываться в списки, которые могут помочь ФСБ портить вам жизнь» или голосовать по его «указке».

8 сентября состоятся выборы в Мосгордуму, до которых не допустили подавляющее большинство кандидатов, независимых от мэрии Москвы.

В единый день голосования также в 16 регионах России, в том числе в Петербурге, пройдут выборы губернаторов.

В ноябре 2018 года оппозиционер Алексей Навальный предложил провести «Умное голосование» против кандидатов от власти на выборах. Участникам проекта предложат проголосовать за оппозиционного кандидата (не обязательно связанного с Навальным), который баллотируется в их округе.