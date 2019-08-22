Фигурант «московского дела» Евгений Коваленко отказался от признания вины в нападении на росгвардейца

Обвиняемый в нападении на росгвардейца в рамках Евгений Коваленко отказался от признания вины. Об этом «Медузе» рассказал его защитник, сотрудничающий с «Агорой» адвокат Мансур Гильманов.

По словам Гильманова, в деле есть протокол допроса Коваленко в качестве подозреваемого, в котором тот действительно признавал вину, когда у него был адвокат по назначению. Но этот допрос проводился в ночное время и под давлением, отметил Гильманов.

Коваленко предъявлено обвинение в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, против представителя власти при исполнении. Его дело уже передано в суд, предварительное заседание состоится 26 августа.

По версии следствия, во время акции 27 июля Коваленко бросил в росгвардейца урну около «Центрального детского магазина» на Лубянке.