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Как россияне видят ситуацию в стране через 20 лет. В одной картинке

Источник: Meduza
Большинство россиян не планируют свою жизнь на длительные сроки, считая ситуацию в стране неблагоприятной, следует из <a href="https://fom.ru/Obraz-zhizni/14241" target="_blank">опроса</a> Фонда общественного мнения. Среди причин, не позволяющих планировать свое будущее, опрошенные называют нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне, маленькие зарплаты, низкий уровень жизни и рост цен.
Большинство россиян не планируют свою жизнь на длительные сроки, считая ситуацию в стране неблагоприятной, следует из опроса Фонда общественного мнения. Среди причин, не позволяющих планировать свое будущее, опрошенные называют нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне, маленькие зарплаты, низкий уровень жизни и рост цен.

Фото в анонсе: Максим Змеев / Reuters / Scanpix / LETA