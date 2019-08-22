Британский телеканал Channel 4 выпустит документальный фильм о Путине

Британский телеканал Channel 4 объявил о съемках трехсерийного документального фильма о президенте России Владимире Путине.

Производством фильма « » займется компания Rogan Productions. Съемки пройдут в России, США, Великобритании и Европе. В фильм войдут высказывания Путина, людей из его окружения и «тех, кого сильнее всего затронули действия» российского президента.

«Фильм расскажет о том, как, будучи бывшим разведчиком, он пересмотрел политику и какое влияние это оказало на весь мир», — сказал исполнительный продюсер киноленты Джеймс Роган.

Когда выйдет фильм, на телеканале не уточнили.