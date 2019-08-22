Более 200 ученых потребовали прекратить «московское дело»
Российские ученые, работающие в России, США, Великобритании и других странах, потребовали прекратить уголовное преследование фигурантов «московского дела». Текст их заявления опубликован на сайте научного издания «Троицкий вариант».
«Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ», — сказано в заявлении.
На момент написания заметки заявление подписали более 215 человек. В их числе экономист, политолог Владислав Иноземцев, приглашенный исследователь Школы коммуникаций и журналистики Анненберга в США Василий Гатов, математик, академик РАН Виктор Васильев, профессор Европейского университетского института во Флоренции Александр Эткинд.