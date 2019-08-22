Более 200 ученых потребовали прекратить «московское дело»

Российские ученые, работающие в России, США, Великобритании и других странах, потребовали прекратить уголовное преследование фигурантов « ». Текст их заявления опубликован на сайте научного издания «Троицкий вариант».

«Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ», — сказано в заявлении.

На момент написания заметки заявление подписали более 215 человек. В их числе экономист, политолог Владислав Иноземцев, приглашенный исследователь Школы коммуникаций и журналистики Анненберга в США Василий Гатов, математик, академик РАН Виктор Васильев, профессор Европейского университетского института во Флоренции Александр Эткинд.