ВЦИОМ: большинство россиян не любят фотографироваться

82% россиян не любят фотографироваться, хотя 70% делают это с разной степенью регулярности. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного ко Всемирному дню фотографии. Его результаты публикует ТАСС.

Среди тех, кто не любит фотографироваться, — люди пожилого возраста (88%), практически не пользующиеся интернетом (88%) и проживающие в сельской местности (87%).

Больше всего любят фотографироваться россияне в возрасте от 18 до 24 лет. 47% опрошенных заявили, что не довольны тем, как они выглядят на снимках.

Наиболее популярные соцсети, в которые россияне выкладывают свои снимки, — «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram. Чаще всего для фотосъемки россияне используют мобильный телефон.

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