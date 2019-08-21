Власти Москвы потратят на День города более 400 миллионов рублей. Праздник совпадает с выборами в Мосгордуму

На празднование Дня города в Москве в этом году выделено около 407,5 миллиона рублей из городского бюджета. Это следует из контрактов на организацию праздника на сайте госзакупок, сообщает РБК.

Больше всего денег городские власти потратят на разгон облаков (101,6 миллиона рублей), праздничное оформление городских округов (49 миллионов) и фейерверки (26 миллионов). Среди парков Москвы самое дорогое мероприятие — за 25 миллионов рублей — пройдет в «Зарядье»; на праздник на ВДНХ потратят 9,6 миллиона рублей, в Парке Горького — 4,6 миллиона, в «Сокольниках» — 4,4 миллиона.

Празднование Дня города в Москве пройдет 7-8 сентября. Оно совпадает с выборами в Мосгордуму, которым предшествуют акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов. Источник РБК, близкий к московским властям, заявил, что сначала на День города «закладывали меньше денег, но потом [на фоне протестных акций] решение поменялось». По его словам, праздник должен помочь снизить напряжение.

Накануне московские власти рассказали о программе мероприятий на День города. Она предусматривает более 100 концертов и спектаклей, рок-фестиваль и благотворительный фестиваль «Добрая Москва». РБК сообщает, что в городе также пройдет фестиваль «Душевная Москва» и опера-маскарад.