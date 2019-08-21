Собянин пообещал повысить минимальную пенсию. Решение примут накануне выборов в Мосгордуму

Правительство Москвы в ближайшее время планирует повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров, объявил мэр города Сергей Собянин.

«Еще раз посчитаем и буквально, наверно, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение», — цитирует «Интерфакс» заявление Собянина.

Предыдущий раз размер минимальной пенсии для неработающих пенсионеров в Москве пересматривался в январе 2018 года. Тогда минимальная пенсия была повышена на три тысячи рублей, до 17,5 тысячи рублей.

Такой же размер минимальной пенсии планировалось сохранить на весь 2019 год — соответствующее постановление Собянин подписал в конце 2018 года.

«Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле это не так — растут доходы, растет подоходный налог, заработные платы, поступление налога на прибыль — это признак того, что экономика развивается», — сказал мэр Москвы, объясняя, почему было принято решение все же повысить минимальную пенсию.

По российским законам, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата. В случае с Москвой, где прожиточный минимум пенсионера выше, чем установленный в целом по России, доплата производится из городского бюджета.

8 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Мосгордумы. Избирательная кампания сопровождается массовыми акциями протеста, которые начались в середине июля после того, как независимых кандидатов в депутаты не допустили до выборов.