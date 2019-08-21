Росгвардия прислала свидетеля по доверенности на разбирательство по делу активистки Ольги Мисик

В подмосковном Воскресенске Росгвардия прислала на заседание комиссии по делам несовершеннолетних представителя с доверенностью вместо двоих бойцов, которых вызывали в качестве свидетелей. Об этом «Медузе» рассказала адвокат Татьяна Соломина, которая представляет в комиссии 17-летнюю Ольгу Мисик.

Соломина просила вызвать бойцов, задерживавших Мисик, но вместо этого комиссия заслушала представителя Росгвардии, который зачитал рапорты. Сами бойцы, по утверждению представителя, «кто в отпуске, кто на задании», написала Соломина в фейсбуке. Выслушав рапорты, комиссия согласилась повторно вызвать бойцов на заседание, которое предварительно запланировано на 17 сентября.

Комиссия разбирает административный протокол в отношении Мисик, составленный за акцию 12 июня в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По мнению полиции, Мисик мешала движению, ей вменили часть 6.1 статьи 20.2 КоАП, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.