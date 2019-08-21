Ресторан «Армения» в Москве закрыл свой фейсбук. После иска к организаторам акции 27 июля его раскритиковали за грязь и плохую еду

Магазин и ресторан « » в Москве ограничил доступ к своему фейсбуку после того, как заведение раскритиковали из-за иска, поданного к организаторам . Инстаграм ресторана по-прежнему доступен.

После подачи иска пользователи фейсбука обрушили рейтинг ресторана «Армения» до двух баллов из пяти, писал 19 августа «Коммерсант». В фейсбуке, а также на TripAdvisor писали, что в ресторане плохая еда, шумно, грязно, маленькое меню, безграмотный персонал, сообщало «Эхо Москвы».

Ресторан «Армения» ранее потребовал от организаторов акции 27 июля компенсацию в размере 550 тысяч рублей. В заведении объясняли, что потеряли эти деньги, поскольку были вынуждены закрыться в день протестов. Подготовка к разбирательству по иску начнется 30 августа.

Иски к организаторам акции 27 июля также подали «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги». Ответчиками среди прочих выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.