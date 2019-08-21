При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов

На борту вертолета, разбившегося 20 августа у греческого острова Порос, находился основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, сообщает «Православие и мир».

О гибели Абрамова в авиакатастрофе, в частности, сообщили в фейсбуке искусствовед Ирина Языкова и директор Научного Центра восточнохристианской культуры Алексей Лидов.

По словам Лидова, Абрамов «был настоящим меценатом из породы Третьяковых и Щукиных».

Музей русской иконы был основан в 2006 году. С 2011 года, сообщается на сайте музея, он располагается на Гончарной улице в Москве. В коллекции музея, сообщается на его сайте, около 5 тысяч экспонатов, включая раннехристианские и византийские произведения VI—XIV веков.

Михаил Абрамов, родившийся в 1963 году, работал в сфере строительства, помимо Музея русской иконы занимался еще несколькими благотворительными проектами.