В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

В Греции на побережье острова Порос разбился вертолет, на борту которого были россияне. Об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей.

По данным агентства, всего в вертолете было три человека: местный пилот и двое пассажиров из России. При крушении все они погибли, их тела уже извлечены из воды.

Вертолет следовал с Пороса в международный аэропорт Афин. По предварительным данным, он налетел на провода, по которым электроэнергия поступает с материка на Порос. Из-за этого после катастрофы на всем острове отключилось электричество.