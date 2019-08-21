На сайте Кремля отредактировали речь Макрона во время его встречи с Путиным. Из нее полностью исчезло слово «выборы»

Речь французского президента Эммунуэля Макрона на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в официальной стенограмме на сайте Кремля была подвергнута сокращениям. Как обнаружила «Русская служба Би-би-си», в расшифровку не попала ни одна фраза Макрона, где он произносил слово «выборы».

Так, например, фраза Макрона «многие обеспокоились из-за арестов [участников в Москве] и из-за их способности участвовать в свободных выборах, а также из-за природы установленных ограничений» была переведена как «люди обеспокоились теми событиями, которые проходили в Москве: арестами и так далее, всеми теми блокировками, которые были сделаны со стороны правовых органов».

Аналогичным образом слово «выборы» заменялось и в других случаях упоминания его Макроном. «Русская служба Би-би-си» обнаружила как минимум четыре случая, когда президент Франции сказал это слово, в расшифровке на сайте Кремля оно не упоминается ни разу.

На встрече с Макроном Владимир Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве. Он заявил, что как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов должны действовать в рамках закона, а кандидатам, которых избиркомы отказались зарегистрировать, предложил обратиться в суд.