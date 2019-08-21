«Медиазона» запустила «Афишу судов» по главным уголовным делам

Издание «Медиазона» запустило «Афишу судов» — расписание предстоящих заседаний по «всем важным судебным процессам страны». Это расписание предназначено в том числе для людей, которые хотят поддержать обвиняемых, приходя на их суды.

«Афиша» будет составляться на неделю вперед, пока в ней перечислены заседания по , делу и делу . Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов сказал «Медузе», что в расписании будут появляться все дела, с судов по которым издание обычно ведет онлайны.

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