«Медиазона» запустила «Афишу судов» по главным уголовным делам
Источник: Медиазона
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Издание «Медиазона» запустило «Афишу судов» — расписание предстоящих заседаний по «всем важным судебным процессам страны». Это расписание предназначено в том числе для людей, которые хотят поддержать обвиняемых, приходя на их суды.
«Афиша» будет составляться на неделю вперед, пока в ней перечислены заседания по «московскому делу», делу «Седьмой студии» и делу «Нового величия». Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов сказал «Медузе», что в расписании будут появляться все дела, с судов по которым издание обычно ведет онлайны.
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Репрессии нарастают, растет и число людей, готовых помогать тем, кого они коснулись — писать письма арестованным, собирать передачи в СИЗО, приходить на заседания судов.