ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с суперджетами. Это объяснили высокими расходами на их обслуживание

Авиабилеты на маршрутах, где используют самолеты Sukhoi Superjet 100, стоят на 20% дороже, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на письмо главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева в правительство. В ведомстве подтвердили его подлинность.

В ФАС пришли к таким выводам, проанализировав маршруты группы « ». Источник РБК, близкий к ФАС, сказал, что цены выше на маршрутах, где «Аэрофлот» является основным перевозчиком и у него нет серьезных конкурентов.

Цены различаются из-за высоких расходов авиакомпаний на обслуживание суперджетов, сказано в письме Артемьева. Он пояснил, что расходы выше из-за длительных простоев SSJ 100, ожидающих запчасти или ремонт.

Чтобы решить проблему, Артемьев предложил оказать авиакомпаниям господдержку на лизинг суперджетов и минимизировать их затраты при простоях самолетов. Размер господдержки в письме не раскрывается.

За последний год произошло шесть аварий с участием Sukhoi Superjet 100, в том числе в мае.

В мае авиакомпания «Ямал», второй крупнейший эксплуатант SSJ 100, отказалась от покупки 10 новых суперджетов. В июле компания сообщила, что в 2018-2019 годах не могла использовать половину из имеющихся 15 суперджетов из-за «многочисленных производственных и конструктивных дефектов». В «Ямале» оценили простой самолетов в один миллиард рублей ежегодно.