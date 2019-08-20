The New York Times: Трамп предложит на должность посла в Москве заместителя госсекретаря США

Президент США Дональд Трамп намерен предложить кандидатуру Джона Салливана на пост посла в России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник в администрации президента.

Кандидатуру Салливана в случае его выдвижения Трампом должен будет утвердить Сенат США.

Сам Трамп в ответ на просьбу прокомментировать данные сказал, что Салливан «был бы очень хорошим» послом в Москве.

Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман, занимающий эту должность с 2017 года, уйдет в отставку с 3 октября ради участия в борьбе за пост губернатора штата Юта.

Ранее в качестве возможных преемников Хантсмана СМИ называли спецпредставителя по КНДР Стивена Бигана и посла в Германии Ричарда Греннела.