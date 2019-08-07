WSJ: новым послом США в России может стать спецпредставитель Вашингтона в КНДР

На место нового посла США в России рассматриваются кандидатуры спецпредставителя по КНДР Стивена Бигана и посла в Германии Ричарда Греннела. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Биган знаком с Россией со времен своей работы вице-президентом компании Ford. Греннел, по данным источника газеты в его окружении, не заинтересован в переводе в Москву.

Еще один источник WSJ в Вашингтоне сообщил, что президент США Дональд Трамп пока не определился с кандидатурой на должность посла. В Госдепартаменте ситуацию комментировать отказались.

Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман, занимающий эту должность с 2017 года, уйдет в отставку с 3 октября. Это связано с его желанием принять участие в борьбе за пост губернатора штата Юта.