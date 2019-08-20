Россия опередила Венесуэлу по поставкам нефти в США

Объем импорта в США за пять месяцев 2019 года вырос до максимума за последние шесть лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику американского Управления энергетической информации (EIA).

За январь—май импорт нефти и нефтепродуктов из России составил 61,75 миллиона баррелей (против 53,82 миллиона за тот же период годом ранее).

Одновременно поставки нефти из Венесуэлы за первые пять месяцев 2019 года из-за санкций, введенных США, упали примерно в 2,5 раза, а в мае практически обнулились.

Таким образом, пишет РБК, Россия опередила Венесуэлу по объему поставленной в США нефти и вышла на восьмое место в списке крупнейших экспортеров.

По поставкам нефтепродуктов на американский рынок Россия сейчас занимает второе место после Канады. На долю российских нефтепродуктов в мае приходилось 14% рынка.

Эксперты, опрошенные РБК, отмечают, что прямых контрактов между Россией и США на поставку нефти или нефтепродуктов нет. Российскую нефть продают в США международные трейдеры.

Поэтому, считает аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук, говорить об устойчивой тенденции в росте поставок российской нефти в США причин нет. «Это все зависит от трейдеров. Объемы перенаправляются туда, где в данный момент выгоднее цена», — заявил он.

США и ряд других стран ввели санкции в отношении Венесуэлы после того, как в январе лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. США и ряд других стран признали Гуайдо законным президентом. Россия, в свою очередь, заявила, что поддерживает президента Николаса Мадуро и считает санкции незаконными.

«Роснефть» продолжила закупать нефть в Венесуэле после того, как США ввели санкции. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования прекратить закупку венесуэльской нефти «противоречат международному праву».