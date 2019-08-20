Роскомнадзор за 12 дней трижды требовал отредактировать тексты «Батеньки» о самоубийствах

Редакция самиздата «Батенька, да вы трансформер» меньше чем за две недели получила от Роскомнадзора три уведомления с требованием отредактировать материалы, посвященные самоубийствам. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

9 августа ведомство потребовало отредактировать сатирический материал «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства». 16 августа Роскомнадзор прислал уведомление из-за текста со статистикой о суицидах, 20 августа — из-за текста с предсмертными записками разных лет.

Главред «Батеньки» Григорий Туманов сообщил «Медузе», что Роскомнадзор «требует удалить куски текста». По его словам, редакция будет обжаловать требования ведомства, а пока вносит исправления в материалы.

Павел Чиков сообщил, что интересы «Батеньки» будут представлять двое юристов «Агоры».

В декабре 2018 года «Батенька, да вы трансформер» по требованию Роскомнадзора убрала с сайта издания статью о женщине, которая употребляет героин.