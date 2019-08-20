Президентский совет по правам человека обратился в МВД, СК и Росгвардию из-за избиения участников митингов

Совет по правам человека при президенте РФ попросил проверить факты незаконного применения силы и спецсредств к участникам митингов, прошедших в Москве.

СПЧ обратился по этому поводу к руководителям МВД, Росгвардии и Следственного комитета.

Совет привел в качестве примера несколько случаев применения силы и спецсредств на акциях за свободные выборы, которые прошли 27 июля, 3 и 10 августа. В частности, СПЧ упомянул случай Дарьи Сосновской, которую на акции 10 августа полицейский ударил в живот.

Ранее несколько человек подали в СК заявления из-за применения насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, на часть из них ответили отказом. О возбуждении уголовных дел в отношении полицейских или бойцов Росгвардии пока не сообщалось.