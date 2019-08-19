ВЦИОМ: половина россиян никогда не играла в видеоигры

48% россиян никогда не играли в видеоигры, свидетельствуют результаты опроса .

Треть опрошенных заявили, что раньше играли, но сейчас перестали. 19% играют в видеоигры регулярно, тратя на это в среднем пять часов в неделю. Чаще всего геймеры играют на мобильном телефоне (48%) или компьютере (41%). Наиболее популярны видеоигры у аудитории в возрасте от 18 до 24 лет (40%).

79% опрошенных заявили, что не тратятся на платные версии, подписки или оборудование для видеоигр. Остальные сказали, что тратят на видеоигры в среднем 959 рублей в месяц.

В тройку любимых игр россиян вошли:

«World of Tanks» (11%)

«Пасьянс» (7%)

«Сокровища пиратов» (4%).

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