ВЦИОМ: половина россиян никогда не играла в видеоигры
Источник: ВЦИОМ
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48% россиян никогда не играли в видеоигры, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Треть опрошенных заявили, что раньше играли, но сейчас перестали. 19% играют в видеоигры регулярно, тратя на это в среднем пять часов в неделю. Чаще всего геймеры играют на мобильном телефоне (48%) или компьютере (41%). Наиболее популярны видеоигры у аудитории в возрасте от 18 до 24 лет (40%).
79% опрошенных заявили, что не тратятся на платные версии, подписки или оборудование для видеоигр. Остальные сказали, что тратят на видеоигры в среднем 959 рублей в месяц.
В тройку любимых игр россиян вошли:
- «World of Tanks» (11%)
- «Пасьянс» (7%)
- «Сокровища пиратов» (4%).