Google удалил с ютьюба ролик с оскорблением флага России. После третьего предупреждения Роскомнадзора

Компания Google выполнила требование Роскомнадзора и удалила со своего видеохостинга YouTube ролик, оскорбляющий российский флаг.

Видео, сообщили «Интерфаксу» в Роскомнадзоре, было удалено лишь после третьего предупреждения.

С весны 2019 года в России действует закон об оскорблении государственных символов, к которым относится флаг. По этому закону, информация, выражающую явное неуважение к обществу, органам государственной власти и государственным символам РФ, должна быть заблокирована владельцем ресурса в течение суток после получения уведомления. За распространении оскорбляющей госсимволы информации предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.