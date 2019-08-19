Глава компании, строящей мусоросжигательные заводы в Подмосковье, подал в суд на Геннадия Гудкова

Глава компании «РТ-Инвест», занимающейся строительством свалок и мусоросжигательных заводов в Подмосковье, Андрей Шипелов подал в суд на Геннадия Гудкова и радиостанцию «Эхо Москвы».

Поводом для иска, сообщил «Медузе» представитель Гудкова, стала программа «2019», вышедшая в эфир «Эха Москвы» 22 марта. Истец утверждает, что Геннадий Гудков в ходе программы распространял недостоверные сведения, которые нанесли ущерб чести, достоинству и деловой репутации Шипелова и причинили главе «РТ-Инвеста» моральный вред.

Шипелов требует взыскать с Геннадия Гудкова 15 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, а также заставить его и «Эхо Москвы» оплатить судебные издержки в размере 403 тысяч рублей. Кроме того, истец настаивает на публикации опровержения на сайте «Эха Москвы».

Рассмотрение иска назначено на 20 августа в Арбитражном суде Москвы, но Геннадий Гудков просит отложить заседание, так как находится за пределами страны.

Компания «РТ-Инвест», связанная, по данным РБК, с Игорем Ротенбергом, в апреле 2018 года выиграла конкурсы на вывоз мусора и строительство мусороперерабатывающих и мусоросжигающих комплексов в Подмосковье.

Геннадий и Дмитрий Гудковы неоднократно публично заявляли, что мусоросжигательные заводы, которые собирается строить «РТ-Инвест», представляют опасность для жителей.