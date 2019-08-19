Фигуранту «московского дела» Данилу Беглецу смягчили обвинение

Уголовное дело в отношении Данилы Беглеца, задержанного на акции протеста 27 июля в Москве, переквалифицировано. Об этом, как сообщает «Медиазона», стало известно в ходе заседания Мосгорсуда, где рассматривается апелляция на его арест.

По словам его адвоката Ильнура Шарапова, вместо части 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках) Беглецу вменяется часть 1 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). По первой статье фигуранту грозило до восьми лет колонии, по новой — до пяти лет.

Тем не менее прокурор на заседании настаивал, что первое обвинение с Беглеца не снято, поскольку официального постановления о прекращении дела не было, уточняет «Медиазона».

Дело в отношении Беглеца выделено в отдельное производство, следствие по нему уже завершено.

Данила Беглец был задержан 9 августа, он обвиняется в том, что на акции протеста 27 июля толкнул рукой сотрудника полиции. Своей вины Беглец не признает.

Обновлено. Мосгорсуд оставил Данилу Беглеца в СИЗО до 9 октября. Также суд отклонил апелляцию на арест еще одного фигуранта «московского дела» Сергея Фомина, передает корреспондент «Медузы».