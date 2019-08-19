Адвокат: фигуранта «московского дела» Дмитрия Васильева переводят в статус свидетеля

Следствие прекратило преследование Дмитрия Васильева в рамках уголовного дела о в Москве, сообщил адвокат Александр Зинуров. По его словам, Васильева переводят в статус свидетеля — так как ему в течение отведенного законом времени не предъявлено обвинение.

«Согласно закону, если в течение десяти суток подозреваемому не будет предъявлено обвинение, то он автоматически становится свидетелем. Сегодня истекают десятые сутки, Васильев пришел в СК, где ему выдали личные вещи, обвинение предъявлять не стали, что позволяет сделать вывод, что в настоящее время он является свидетелем по делу», — сказал Зинуров.

Он не исключил, что в будущем процессуальный статус Васильева снова может измениться.

Дмитрий Васильев, у которого был диагностирован диабет, был задержан 9 августа. В изолятор ему не дали пронести инсулин, из-за чего он попал в больницу с повышенным уровнем глюкозы. Суд отказался рассматривать ходатайство о его аресте, пока он находился в больнице.